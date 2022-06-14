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Кабмин согласовал увольнение главы Черновицкой ОВА

Новина українською →
Вторник 14 июня 2022 18:33
Кабмин согласовал увольнение главы Черновицкой ОВА Фото: глава Черновицкой ОВА Сергей Осачук (shpalta media)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров согласовал снятие с должности главы Черновицкой ОВА Сергея Осачука.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постпреда Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

По его словам, Кабмин обсудил увольнение Осачука во время состоявшегося сегодня, 14 июня, заседания.

Кроме этого, Кабмин уволил Елену Криворучко, которая занимала должность Председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины.

Напомним, ранее стало известно, что Верховная рада 31 мая уволила Людмилу Денисову с должности уполномоченной ВР по правам человека.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина.

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Кабинет Министров Украины Черновицкая область
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