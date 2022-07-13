RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський призначив нового голову Чернівецької ОВА: хто ним став

Фото: президент Володимир Зеленський і голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Запаранюка новим головою Чернівецької ОВА замість Сергія Осачука.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази президента.

Руслан Запаранюк народився 1974 року в с. Нижні Станівці Чернівецької області. У 1997 році закінчив Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича за спеціальністю "фізик, викладач", у 2003 році - Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю "економіст з обліку та аудиту".

Запаранюк працював на різних посадах у фінансовому секторі Чернівецької області. З липня 2014 року і до цього часу був начальником філії Чернівецького обласного управління АТ "Ощадбанк".

На місцевих виборах у 2020 році Запаранюк балотувався до обласної ради від партії "Єдина Альтернатива", але не пройшов. Є непублічною людиною, в скандалах не був помічений.

Нагадаємо, Кабінет міністрів погодив зняття з посади голови Чернівецької ОВА Сергія Осачука.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийЧерновицкая область