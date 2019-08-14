Зеленский назначил нового директора Национального института стратегических исследований

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский назначил Александра Литвиненко

Президент Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко директором Национального института стратегических исследований. Об этом говорится в указе президента.

Также Зеленский поручил новому директору интитута внести в двухмесячный срок предложения относительно реформирования и стратегии развития Национального института стратегических исследований, предусмотрев его реорганизацию и сокращение штата работников.

"Назначить Литвиненко Александра Валерьевича директором Национального института стратегических исследований", - говорится в указе.

Кроме того, президент уволил Василия Яблонского от временного исполнения обязанностей директора этого интитута.

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