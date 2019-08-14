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Зеленський призначив нового директора Національного інституту стратегічних досліджень

Новини » Політика    14.08.2019 - 09:20
Зеленський призначив нового директора Національного інституту стратегічних досліджень
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський призначив Олександра Литвиненка

Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Литвиненка директором Національного інституту стратегічних досліджень. Про це йдеться в указі президента.

Також Зеленський доручив новому директору інтитуту внести у двомісячний строк пропозиції щодо реформування та стратегії розвитку Національного інституту стратегічних досліджень, передбачивши його реорганізацію та скорочення штату працівників.

"Призначити Литвиненка Олександра Валерійовича директором Національного інституту стратегічних досліджень", - йдеться в указі.

Зеленський призначив нового директора Національного інституту стратегічних досліджень

Крім того, президент звільнив Василя Яблонського від тимчасового виконання обов'язків директора цього інтитуту.

Зеленський призначив нового директора Національного інституту стратегічних досліджень

У свого чергу, Зеленський звільнив Литвиненка з посади заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Зеленський призначив нового директора Національного інституту стратегічних досліджень

Нагадаємо, Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України.

Зокрема, головою РНБО є Зеленський. В новий склад РНБО входять - перший заступник голови Служби безпеки України - начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Іван Баканов, глава АП Андрій Богдан, секретар РНБО Олександр Данилюк, міністр фінансів Оксана Маркарова, заступник голови АП Вадим Пристайко та Руслан Рябошапка, начальник Генштабу Руслан Хомчак.

Раніше президент звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України, Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби України, першого заступника глави Служби безпеки України Віталія Малікова і головного слідчого СБУ Григорія Остафійчука.

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