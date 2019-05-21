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Первые кадровые назначения Зеленского могут появиться до конца дня

Новости » Политика    21.05.2019 - 15:29
Первые кадровые назначения Зеленского могут появиться до конца дня
Фото: Владимир Зеленский и Андрей Богдан (president.gov.ua)

Речь идет, в частности, о назначении главы Администрации президента

Президент Украины Владимир Зеленский может уже до конца дня подписать первые указы о кадровых назначениях в свою администрацию. Об этом во время брифинга во вторник, 21 мая, заявил юридический советник президента Андрей Богдан, передает РБК-Украина.

По его словам, Зеленский может объявить о своих первых кадровых решениях уже вечером. В частности, речь идет о признчення главы Администрации президента.

"Возможно, первые кадровые указы появятся сегодня вечером", - сказал Богдан, добавив, что решение о назначении главы АП еще не принято.

На вопрос журналистов о том, идет ли речь о кандидатуре Богдана, он ответил, что является членом команды новоизбранного президента в качестве советника по юридическим вопросам.

"Владимир Зеленский считает, что на такую должность(глава АП, - ред.) должен быть назначен человек из ближайшего окружения, которому он доверяет. Но какое решение будет принято - я на сегодня сказать не могу", - добавил он.

Напомним, во время сегодняшних консультаций президент Владимир Зеленский и лидеры фракций Верховной рады предварительно договорились о проведении досрочных парламентских выборов. Дата - 21 или 28 июля 2019 года.

 

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