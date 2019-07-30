Зеленский назначил еще одного внештатного советника

Михаил Радуцкий назначен новым внештатным советником президента
Президент Украины Владимир Зеленский назначил себе еще одного внештатного советника - Михайла Радуцкого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Соответствующий указ был обнародован 30 июля.
"Назначить Радуцкого Михаила Борисовича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в указе №564/2019.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Владимир Зеленский назначил художника Гео Лероса внештатным советником главы государства. Кроме того, 5 июля Зеленский подписал указ о назначении Андрея Загороднюка внештатным советником президента.
Кроме того, 9 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Игоря Новикова советником президента вне штата.