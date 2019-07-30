Зеленский назначил еще одного внештатного советника

Президент Украины Владимир Зеленский назначил себе еще одного внештатного советника - Михайла Радуцкого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован 30 июля.

"Назначить Радуцкого Михаила Борисовича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в указе №564/2019.

Отметим, Михаил Радуцкий с 2014 по 2015 года занимал должность заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Также с 2015 года он был советником главы КГГА. Также он является основателем и президентом частной клиники "Борис".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Владимир Зеленский назначил художника Гео Лероса внештатным советником главы государства. Кроме того, 5 июля Зеленский подписал указ о назначении Андрея Загороднюка внештатным советником президента.

Кроме того, 9 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Игоря Новикова советником президента вне штата.