ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський призначив двох нових членів Нацради

Новини » Політика     05.03.2020 - 10:52
Зеленський призначив двох нових членів Нацради
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Коваль і Зіневич стали членами Нацради з питань телебачення

Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Зіневича та Валентина Коваля членами Нацради з питань телебачення. Це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на укази президента.

В одному з указів говориться, "призначити Зіневича Юрія Михайловича членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення".

Зеленський призначив двох нових членів Нацради

В іншому указі говориться, "призначити Коваля Валентина Юрійовича членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення".

Зеленський призначив двох нових членів Нацради

Нагадаємо, голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що законопроект №2693 "Про медіа" визначає два типи регулювання засобів масової інформації.

Як писало РБК-Україна раніше, 27 грудня у Раді зареєстрували законопроект "Про медіа" №2693. У новому законі про медіа планують ввести відповідальність за умисне поширення інформації, яка є елементом військової агресії Російської Федерації проти України. Велика частина норм так званого закону про дезінформацію буде діяти тільки до тих пір, поки не будуть деокупувати українські території.

Муки вибору: як "Слуга народу" призначила уряд Дениса Шмигаля Рада підтримала зміни Зеленського в закон "Про національну безпеку"
Новини України Володимир ЗеленськийНацрада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся