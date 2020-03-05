Зеленський призначив двох нових членів Нацради

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Коваль і Зіневич стали членами Нацради з питань телебачення

Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Зіневича та Валентина Коваля членами Нацради з питань телебачення. Це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на укази президента.

В одному з указів говориться, "призначити Зіневича Юрія Михайловича членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення".

В іншому указі говориться, "призначити Коваля Валентина Юрійовича членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення".

Нагадаємо, голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що законопроект №2693 "Про медіа" визначає два типи регулювання засобів масової інформації.

Як писало РБК-Україна раніше, 27 грудня у Раді зареєстрували законопроект "Про медіа" №2693. У новому законі про медіа планують ввести відповідальність за умисне поширення інформації, яка є елементом військової агресії Російської Федерації проти України. Велика частина норм так званого закону про дезінформацію буде діяти тільки до тих пір, поки не будуть деокупувати українські території.