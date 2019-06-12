Зеленский ввел Абромавичуса в состав набсовета "Укроборопрома"

Президент Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром". Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

В АП отмечают, что такое решение было принято "в связи с окончанием срока полномочий членов наблюдательного совета Я.Скалько, И.Черкасского".

Айварас Абромавичус - литовский и украинский предприниматель, совладелец и один из управляющих шведской инвестиционной компании East Capital. Бывший министр экономического развития и торговли.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил о внесении в парламент проект закона относительно прозрачной работы "Укроборонопрома", закупок в этой сфере. По его словам, Кабмин выделяет 32 млн грн для аудита "Укроборонопрома".

РБК-Украина писало, что пятый президент Украины Петр Порошенко еще 17 апреля заявил, что аудит "Укроборонпрома" начался. По словам Порошенко, аудит "стоит миллионы долларов, которые надо уплатить из бюджета".

Добавим, что Зеленский ранее утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны. В него вошли первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов, глава Администрации президента Андрей Богдан, секретарь СНБО Александр Данилюк, министр финансов Оксана Маркарова, заместители главы АП Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка, а также начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.