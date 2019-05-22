Кабмин выделил 32 млн гривен на аудит "Укроборонпрома"

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Кабмин вносит в парламент проект закона относительно прозрачной работы "Укроборонопрома"

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о внесении в парламент проект закона относительно прозрачной работы "Укроборонопрома", закупок в этой сфере. Об этом он написал в Twitter.

Гройсман добавил, что Кабмин выделяет 32 млн грн для аудита "Укроборонопрома".

"Вносим в парламент проект закона относительно прозрачной работы "Укроборонопрома", закупок в этой сфере. Также выделяем на возвратной основе 32 млн грн для "Укроборонопрома", чтобы компания начала глубокий финансовый аудит своей деятельности", - написал премьер.

Напомним, действующий президент Петр Порошенко еще 17 апреля заявил, что аудит "Укроборонпрома" начался. По словам Порошенко, аудит "стоит миллионы долларов, которые надо уплатить из бюджета"

"Аудит начался с того, что принято соответствующее решение СНБО, которым обязали "Укроборонпром" предоставить необходимые документы, в том числе речь идет о снятии грифа секретности, и отобрать тех аудиторов, которые будут иметь доступ к государственной тайне", - подчеркнул Порошенко

Отметим, что Порошенко подписал указ о аудит "Укроборонпрома" еще в середине марта после резонансного журналистского расследования о коррупционных схемам.