ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин выделил 32 млн гривен на аудит "Укроборонпрома"

Новости » Политика    22.05.2019 - 12:07
Кабмин выделил 32 млн гривен на аудит "Укроборонпрома"
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Кабмин вносит в парламент проект закона относительно прозрачной работы "Укроборонопрома"

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о внесении в парламент проект закона относительно прозрачной работы "Укроборонопрома", закупок в этой сфере. Об этом он написал в Twitter.

Гройсман добавил, что Кабмин выделяет 32 млн грн для аудита "Укроборонопрома".

"Вносим в парламент проект закона относительно прозрачной работы "Укроборонопрома", закупок в этой сфере. Также выделяем на возвратной основе 32 млн грн для "Укроборонопрома", чтобы компания начала глубокий финансовый аудит своей деятельности", - написал премьер.

Напомним, действующий президент Петр Порошенко еще 17 апреля заявил, что аудит "Укроборонпрома" начался. По словам Порошенко, аудит "стоит миллионы долларов, которые надо уплатить из бюджета"

"Аудит начался с того, что принято соответствующее решение СНБО, которым обязали  "Укроборонпром" предоставить необходимые документы, в том числе речь идет о снятии грифа секретности, и отобрать тех аудиторов, которые будут иметь доступ к государственной тайне", - подчеркнул Порошенко

Отметим, что Порошенко подписал указ о аудит "Укроборонпрома" еще в середине марта после резонансного журналистского расследования о коррупционных схемам.

Кабмин одобрил Украинское правописание в новой редакции Зеленский назначил Геруса представителем президента в Кабмине
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныУкроборонпром
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь