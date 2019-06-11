Зеленский назначил Бухарева главой внешней разведки

Президент Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева главой внешней разведки. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

Добавим, что Служба внешней разведки - государственный орган, осуществляющий разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко в марте назначил главу Службы внешней разведки Украины - Андрея Алексеенка.

РБК-Украина писало, что Зеленский ранее уволил Виктора Кононенко с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины, Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы Украины, первого заместителя главы Службы безопасности Украины Виталия Маликова и главного следователя СБУ Григория Остафийчука.

Также Зеленский 30 мая внес в Верховную раду представление об увольнении двух министров и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. Однако, 6 июня Верховная рада Украины отказалась их увольнять.