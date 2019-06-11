Зеленський призначив Бухарева главою зовнішньої розвідки

Президент Володимир Зеленський призначив Владислава Бухарева главою зовнішньої розвідки. Про це заявив заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

Додамо, що Служба зовнішньої розвідки - державний орган, який здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах.

Нагадаємо, п'ятий президент України Петро Порошенко раніше призначив главу Служби зовнішньої розвідки України - Андрія Алєксєєнка.

РБК-Україна писало, що Зеленський раніше звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України, Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби України, першого заступника глави Служби безпеки України Віталія Малікова та головного слідчого СБУ Григорія Остафійчука.

Також Зеленський 30 травня вніс у Верховну раду подання про звільнення двох міністрів і глави Служби безпеки України Василя Грицака. Натомість, 6 червня Верховна рада України відмовилася їх звільняти.