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Зеленский о назначении Саакашвили: ожидаю результаты в ближайшие месяцы

Новости » Политика     09.05.2020 - 19:21
Зеленский о назначении Саакашвили: ожидаю результаты в ближайшие месяцы
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский ожидает результаты по реформе таможни

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Так, во время брифинга в рамках визита в Закарпатскую область украинский президент заявил, что ожидает в ближайшие месяцы положительных результатов от деятельности Саакашвили на занимаемой должности.

"Результатов работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в ближайшие месяцы он должен быть. Результат - по поводу дерегуляции в бизнесе и реформы таможни", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что хочет, чтобы бывший глава Одесской областной государственной администрации занимался реформой украинской таможни, ведь в период своего президента в Грузии Саакашвили смог сделать современную таможню и преодолеть коррупцию.

"Он рассказал, что в свое время поставил новых людей на таможне, потом всех разогнал. Через некоторое время поставил других - и пришлось разогнать снова. Ну, такая сложная вещь реформа таможни. Я очень хочу, чтобы он ею занимался", - добавил глава государства.

Кроме того, Зеленского интересует помощь экс-президента Грузии в проведении пенсионной реформы в Украине.

Напомним, вечером 7 мая президент Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ. Зеленский выразил надежду, что Саакашвили сможет придать импульс Нацсовету реформ.

Также РБК-Украина писало, что назначение Саакашвили вызвало критику в Грузии, где он объявлен в розыск. В пятницу, 8 мая, Грузия вызвала своего посла из Украины для проведения консультаций.

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийСаакашвили
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