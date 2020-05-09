Зеленський про призначення Саакашвілі: очікую результати в найближчі місяці

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський очікує на результати щодо реформи митниці

Президент України Володимир Зеленський прокоментував призначення екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Так, під час брифінгу в рамках поїздки до Закарпатської області український президент заявив, що очікує в найближчі місяці позитивних результатів від діяльності Саакашвілі на займаній посаді.

"Результатів роботи від Саакашвілі очікую не на другий день після його призначення, але в найближчі місяці він повинен бути. Результат - з приводу дерегуляції в бізнесі та реформи митниці", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що хоче, щоб колишній очільник Одеської обласної державної адміністрації займався реформою української митниці, адже у період свого президента в Грузії Саакашвілі зміг зробити сучасну митницю та подолати корупцію.

"Він розповів, що свого часу поставив нових людей на митниці, потім усіх розігнав. Через деякий час поставив інших - і довелося розігнати знову. Ну, така складна річ реформа митниці. Я дуже хочу, щоб він нею займався", - додав глава держави.

Крім того, Зеленського цікавить допомога екс-президента Грузії в проведенні пенсійної реформи в Україні.

Нагадаємо, ввечері 7 травня президент Зеленський підписав указ про призначення Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ. Зеленський висловив сподівання, що Саакашвілі зможе надати імпульс Нацраді реформ.

Також РБК-Україна писало, що призначення Саакашвілі викликало критику в Грузії, де він оголошений в розшук. У п'ятницю, 8 травня, Грузія викликала свого посла з України для проведення консультацій.