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Зеленский и Науседа обсудили кризис с мигрантами

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с лидером Литвы Гитанасом Науседой. Они обсудили ситуацию с мигрантами на границе Беларуси с Польшей и Литвой.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter-страницу президента Украины.

Также в ходе разговора стороны также договорились координировать меры по сохранению свободы передвижения граждан Украины и Литвы в условиях пандемии.

"Обсудил по телефону с Гитанасом Науседой сложную ситуацию на границе Беларуси и ЕС. Заверил, что Украина будет адекватно реагировать на развитие ситуации на наших границах", - написал Зеленский.

Напомним, Украина усилит границу с Беларусью, чтобы избежать потока нелегалов.

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