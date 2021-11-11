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Зеленський і Науседа обговорили кризу з мігрантами

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський поговорив з лідером Литви Гітанасом Науседою. Вони обговорили ситуацію з мігрантами на кордоні Білорусі з Польщею та Литвою.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter-сторінку президента України.

Також в ході розмови сторони також домовилися координувати заходи щодо збереження свободи пересування громадян України та Литви в умовах пандемії.

"Обговорив по телефону з Гітанасом Науседою складну ситуацію на кордоні Білорусі та ЄС. Запевнив, що Україна буде адекватно реагувати на розвиток ситуації на наших кордонах", - написав Зеленський.

Нагадаємо, Україна посилить кордон з Білоруссю, щоб уникнути потоку нелегалів.

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Володимир ЗеленськийЛитваПольшаБілорусь