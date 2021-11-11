Зеленский и Науседа обсудили кризис с мигрантами

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с лидером Литвы Гитанасом Науседой. Они обсудили ситуацию с мигрантами на границе Беларуси с Польшей и Литвой.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Twitter -страницу президента Украины.

Также в ходе разговора стороны также договорились координировать меры по сохранению свободы передвижения граждан Украины и Литвы в условиях пандемии.

"Обсудил по телефону с Гитанасом Науседой сложную ситуацию на границе Беларуси и ЕС. Заверил, что Украина будет адекватно реагировать на развитие ситуации на наших границах", - написал Зеленский.