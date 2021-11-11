Зеленський і Науседа обговорили кризу з мігрантами
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський поговорив з лідером Литви Гітанасом Науседою. Вони обговорили ситуацію з мігрантами на кордоні Білорусі з Польщею та Литвою.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter-сторінку президента України.
Також в ході розмови сторони також домовилися координувати заходи щодо збереження свободи пересування громадян України та Литви в умовах пандемії.
"Обговорив по телефону з Гітанасом Науседою складну ситуацію на кордоні Білорусі та ЄС. Запевнив, що Україна буде адекватно реагувати на розвиток ситуації на наших кордонах", - написав Зеленський.