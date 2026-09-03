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Зеленський натякнув на відплату генералу, що командував обстрілом "Охматдиту"

21:23 03.09.2026 Чт
2 хв
Україна не залишає зло безкарним
aimg Олена Бджола
Фото: Президент України Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)

Україна знайде кожного воєнного злочинця, який атакував ракетами і дронами мирне населення. Тим більше, якщо йдеться про замах на життя дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Зеленський натякнув на відплату

Президент завуальовано заявив, що Україна дісталася російського генерала, який командував ударом по "Охматдиту" у Києві 8 липня 2024 року.

"Де б не ховалися російські злочинці, їх знайдуть, і сьогодні є чергове підтвердження цього факту - підтвердження на території Саратовського регіону", - сказав він.

Більше ніяких подробиць Зеленський не повідомив.

Замах на Варпаховича

Раніше РБК-Україна писало, що у Саратовській області РФ невідомий на мотоциклі двічі вистрілив у російського генерал-майора Миколу Варпаховича. Військовий отримав поранення обличчя та тіла та був госпіталізований у тяжкому стані.

За даними СБУ, саме він наказав завдати удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, а також причетний до інших військових злочинів.

Також повідомлялося, що 31 серпня 2026 року СБУ та Офіс генерального прокурора заочно повідомили Варпаховичу про підозру у причетності до ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит".

Згідно з офіційними даними, внаслідок ракетного удару по дитячій лікарні загинули двоє людей - молодий лікар і дідусь однієї з маленьких пацієнток.

Крім того, помер хлопчик, який на момент удару по "Охматдиту" перебував у критичному стані у відділенні реанімації. Після обстрілу його було транспортовано до однієї з лікарень Києва.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України