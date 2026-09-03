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Зеленский намекнул на возмездие генералу, командовавшему обстрелом "Охматдета"

21:23 03.09.2026 Чт
2 мин
Украина не оставляет зло безнаказанным
aimg Елена Бджола
Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)

Украина найдет каждого военного преступника, атаковавшего ракетами и дронами мирное население. Тем более, если речь идет о покушении на жизнь детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Зеленский намекнул на отплату

Президент завуалированно заявил, что Украина достала российского генерала, командовавшего ударом по "Охматдету" в Киеве 8 июля 2024 года.

"Где бы ни скрывались российские преступники, их найдут, и сегодня есть очередное подтверждение этого факта - подтверждение на территории Саратовского региона", - сказал он.

Больше никаких подробностей Зеленский не сообщил.

Покушение на Варпаховича

Ранее РБК-Украина писало, что в Саратовской области РФ неизвестный на мотоцикле дважды выстрелил в российского генерал-майора Николая Варпаховича. Военный получил ранения лица и тела и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данным СБУ, именно он приказал нанести удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве, а также причастен к другим военным преступлениям.

Также сообщалось, что 31 августа 2026 года СБУ и Офис генерального прокурора заочно сообщили Варпаховичу о подозрении в причастности к ракетному удару по детской больнице "Охматдет".

Согласно официальным данным, в результате ракетного удара по детской больнице погибли два человека - молодой врач и дедушка одной из маленьких пациенток.

Кроме того, умер мальчик, на момент удара по "Охматдету" находившийся в критическом состоянии в отделении реанимации. После обстрела он был транспортирован в одну из больниц Киева.

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