Зеленський натякнув на таємні рішення "коаліції рішучих": щоб Путіну було складніше

Голова держави за підсумками зустрічі "коаліції рішучих" розповів, що проти Росії буде більше санкцій. Ідеться про обмеження, схожі на ті, які запровадили США.



Зеленський звернув увагу, що санкції Вашингтона - це дуже правильний крок президента Дональда Трампа. Компанії, проти яких було запроваджено обмеження, експортують багато нафти.

За його словами, всі учасники "коаліції рішучих" погодилися, що необхідно продовжувати тиск на російську нафту, нафтові компанії, термінали і флот танкерів.

"Ми сьогодні погодили рішення, які можуть нам допомогти. Поки публічно ми не будемо говорити всі деталі, щоб Путіну було складніше", - зазначив Зеленський.

Також він додав, що хоч росіяни й кажуть, що санкції жодним чином не зачіпають їхню економіку, у Росії тривають черги на заправках, банкрутство регіонів і дефіцит федерального бюджету.

"Саме санкції - один із найболючіших для Путіна (заходів - ред.). Особисто для нього", - підкреслив глава української держави.