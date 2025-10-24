Зеленский намекнул на тайные решения "коалиции решительных": чтобы Путину было сложнее

Глава государства по итогам встречи "коалиции решительных" рассказал, что против России будет больше санкций. Речь идет об ограничениях, похожих на те, которые ввели США.



Зеленский обратил внимание, что санкции Вашингтона - это очень правильный шаг президента Дональда Трампа. Компании, против которых были введены ограничения, экспортируют много нефти.

По его словам, все участники "коалиции решительных" согласились, что необходимо продолжать давление на российскую нефть, нефтяные компании, терминали и флот танкеров.

"Мы сегодня согласовали решения, которые могут нам помочь. Пока публично мы не будем говорить все детали, чтобы Путину было сложнее", - отметил Зеленский.

Также он добавил, что хоть россияне и говорят, что санкции никак не задевают их экономику, в России продолжаются очереди на заправках, банкрутство регионов и дефицит федерального бюджета.

"Именно санкции - одна из самых болезненных для Путина (мер - ред.). Лично для него", - подчеркнул глава украинского государства.