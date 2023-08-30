Зеленський натякнув нардепам про виконання рекомендацій ЄС: 226 голосів - це обовʼязок

Глава держави наголосив, що провів велику нараду з представниками парламенту, уряду та міжнародниками щодо вступу України до Європейського союзу. Важливу увагу приділили готовності України розпочати переговори про членство.

"Виконання рекомендацій. Необхідні законопроекти, які вже підготовлені та за які потрібно проголосувати в парламенті. 226 голосів за кожне рішення для України в Євросоюзі - це обовʼязок", - наголосив Зеленський.

Варто зазначити, що для ухвалення законодавчих рішень парламенту України необхідно набрати мінімуму 226 голосів.

Вступ України до ЄС

Минулого року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Для членства Україна повинна виконати низку рекомендацій Єврокомісії, зокрема, йдеться про реформування системи правоохоронних органів та правосуддя, а також боротьба з корупцією.

У червні в ЄС заявили, що Україна виконала дві з семи умов для вступу до Євросоюзу.

При цьому українська влада наголошує, що хотіла б розпочати переговори про членство вже до кінця цього року.

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