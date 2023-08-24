Стефанішина про переговори щодо членства України в ЄС: рішення може бути ухвалене в грудні

Найближча нагода ухвалити рішення про початок переговорів щодо вступу України до Європейського союзу буде в грудні на саміті ЄС у Брюсселі. Однак до того часу нашій країні потрібно завершити виконання семи рекомендацій Єврокомісії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної в ефірі телемарафону.

"Таке рішення сьогодні виробляється на рівні лідерів. Найближча нагода ухвалити таке рішення буде в кінці року в грудні, коли всі лідери 27 країн ЄС зберуться у Брюсселі", - сказала Стефанішина.

Для цього, за її словами, Україні потрібно завершити виконання семи рекомендацій, які перед отриманням статусу кандидата були надані Європейською комісією.

"Знову ж таки в жовтні ми отримаємо оцінку прогресу по політичним реформам. Ми сподіваємося, що наша робота зараз, і парламентська, і урядова і лідерство президента, який в авангарді цього процесу, дозволять нам отримати рекомендацію Єврокомісії про можливість відкриття переговорів", - додала віцепрем'єр.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, минулого року Україна набула статусу кандидата на вступ в Євросоюз. Після цього перед нашою країною поставили низку умов, які необхідно виконати для членства у блоці.

Процес вступу в ЄС включає переговори про членство. Офіційні особи нашої країни неодноразово наголошували, що хочуть розпочати такі переговори вже цього року.

Станом на кінець червня наша країна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів.

Зазначимо, вчора віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина висловила впевненість, що переговори щодо вступу в ЄС розпочнуться цього року.

А президент Володимир Зеленський заявив, що влада України працює над тим, щоб наша країна вже цього року була готова до початку переговорів щодо членства в Європейському союзі.