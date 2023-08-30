ua en ru
Ср, 30 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський натякнув нардепам про виконання рекомендацій ЄС: 226 голосів - це обовʼязок

Київ, Середа 30 серпня 2023 22:49
UA EN RU
Зеленський натякнув нардепам про виконання рекомендацій ЄС: 226 голосів - це обовʼязок Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна повинна виконати рекомендації Єврокомісії для вступу до ЄС. Для цього у Верховній раді повинно бути щонайменше 226 голосів під час голосування за відповідні законопроекти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час вечірнього звернення.

Глава держави наголосив, що провів велику нараду з представниками парламенту, уряду та міжнародниками щодо вступу України до Європейського союзу. Важливу увагу приділили готовності України розпочати переговори про членство.

"Виконання рекомендацій. Необхідні законопроекти, які вже підготовлені та за які потрібно проголосувати в парламенті. 226 голосів за кожне рішення для України в Євросоюзі - це обовʼязок", - наголосив Зеленський.

Варто зазначити, що для ухвалення законодавчих рішень парламенту України необхідно набрати мінімуму 226 голосів.

Вступ України до ЄС

Минулого року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Для членства Україна повинна виконати низку рекомендацій Єврокомісії, зокрема, йдеться про реформування системи правоохоронних органів та правосуддя, а також боротьба з корупцією.

У червні в ЄС заявили, що Україна виконала дві з семи умов для вступу до Євросоюзу.

При цьому українська влада наголошує, що хотіла б розпочати переговори про членство вже до кінця цього року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Евросоюз Вступ в ЄС Верховна рада
NEWS
Стрілянина в Дніпрі. Що сталося і чому поліція застосувала зброю
Стрілянина в Дніпрі. Що сталося і чому поліція застосувала зброю
DAILY
Крила та очі ЗСУ. Як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крила та очі ЗСУ. Як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше