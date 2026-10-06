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Бензин та дизель на максимумі: що відбувається з цінами на АЗС 6 жовтня

06:16 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Бензин та дизель на максимумі: що відбувається з цінами на АЗС 6 жовтня Фото: скільки коштує бензин на АЗС 6 жовтня (соцмережі ОККО)
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Ціни на бензин та дизель вже котрий день тримаються на максимальних позначках. Проте, зростання вартості пального зупинилось.

Скільки коштує бензин та дизель на популяних АЗС 6 жовтня - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на АЗС

Найвигідніші пропозиції: Мережі "Укрнафта" та UPG традиційно пропонують найдемократичніші ціни на масові види пального. Зокрема, стандартний бензин А-95 тут коштує 88,90 грн/л, тоді як у конкурентів ціна стартує від 92,90 грн/л. Дизельне пальне та газ у цих мережах також тримаються на найнижчому рівні серед топ-заправок (газ - від 42,90 до 43,90 грн, а базове ДП - від 97,90 грн).

Преміальний сегмент: На заправках OKKO та WOG цінова політика практично ідентична. Класичний бензин А-95 Євро коштує 92,90 грн, а фірмові види (Pulls 95 та Mustang 95) - 95,90 грн. Преміальне пальне (100-й бензин та брендове дизпальне Pulls/Mustang) зафіксоване на позначці 102,90 грн/л.

Найдорожче пальне: Мережа SOCAR тримає найвищі ціни на ринку. Бензин А-95 тут обійдеться у 94,90 грн, покращений NANO 95 - у 97,90 грн, а топові позиції (NANO 100 та дизель NANO Extro) сягають позначки 104,00 грн/л.

Автомобільний газ: Ситуація з автогазом відносно стабільна, проте є різниця між мережами. На "Укрнафті" заправитися можна найдешевше (42,90 грн), на UPG та інших мережах ціна коливається в межах 43,90-45,50 грн.

Бензин та дизель на максимумі: що відбувається з цінами на АЗС 6 жовтня
Фото: ціни на АЗС 6 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 6 жовтня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 102,90 грн
  • ДП Євро: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 102,90 грн
  • ДП Євро-5: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДП NANO Extro: 104,00 грн
  • ДП NANO: 103,00 грн
  • Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДП (Energy): 99,90 грн
  • ДП: 97,90 грн
  • Газ: 42,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 99,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн
  • Бензин A-95: 88,90 грн
  • ДП upgDIESEL: 99,90 грн
  • ДП EURO DIESEL: 97,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

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