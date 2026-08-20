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Зеленський: будуть нові призначення у дипломатичній команді України в США

20:40 20.08.2026 Чт
1 хв
Президент вимагає нових результатів
aimg Сергій Козачук
Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com_zelenskyy.official)

Для дипломатичної команди України готують кадрові рішення та нові підходи, які зачеплять низку важливих напрямків, зокрема США.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Ротації в дипломатії

Глава держави зазначив, що країні необхідні нові результати на міжнародній арені, тому в дипломатичному корпусі відбудуться відповідні зміни.

"Ми готуємо рішення, в дипломатичній команді потрібні нові підходи на частині напрямків і, зокрема, в Америці. Після відповідних консультацій будуть призначення. Україні потрібні результати", - наголосив Володимир Зеленський.

Останні заяви Зеленського

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський надіслав відкритого листа прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану та запросив його відвідати Київ, наголосивши на важливості добросусідських відносин і взаємоповаги між народами.

Крім того, глава держави прокоментував чергову масовану атаку РФ. Він заявив, що Україна готує справедливу та далекобійну відповідь на нічний обстріл Києва та області, а також обіцяв нарощувати відповідний ресурс.

Також президент порушив питання мобілізаційних процесів у країні. Зеленський підкреслив, що очікує від Міністерства оборони та командування ЗСУ більш людяного підходу до мобілізації та напрацювання реальних рішень.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиУкраїнаДипломатичні відносини