Зеленський: будуть нові призначення у дипломатичній команді України в США

Останні заяви Зеленського

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський надіслав відкритого листа прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану та запросив його відвідати Київ, наголосивши на важливості добросусідських відносин і взаємоповаги між народами.

Крім того, глава держави прокоментував чергову масовану атаку РФ. Він заявив, що Україна готує справедливу та далекобійну відповідь на нічний обстріл Києва та області, а також обіцяв нарощувати відповідний ресурс.

Також президент порушив питання мобілізаційних процесів у країні. Зеленський підкреслив, що очікує від Міністерства оборони та командування ЗСУ більш людяного підходу до мобілізації та напрацювання реальних рішень.