Зеленский: будут новые назначения в дипломатической команде Украины в США

Для дипломатической команды Украины готовят кадровые решения и новые подходы, которые коснутся ряда важных направлений, в частности США.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Глава государства отметил, что стране необходимы новые результаты на международной арене, поэтому в дипломатическом корпусе произойдут соответствующие изменения.
"Мы готовим решение, в дипломатической команде нужны новые подходы по части направлений и, в частности, в Америке. После соответствующих консультаций будут назначения. Украине нужны результаты", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, президент Владимир Зеленский направил открытое письмо премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и пригласил его посетить Киев, отметив важность добрососедских отношений и взаимоуважение между народами.
Кроме того, глава государства прокомментировал очередную массированную атаку РФ. Он заявил, что Украина готовит справедливый и дальнобойный ответ на ночные обстрелы Киева и области, а также обещал наращивать соответствующий ресурс.
Также президент поднял вопрос мобилизационных процессов в стране. Зеленский подчеркнул, что ожидает от Министерства обороны и командования ВСУ более человечного подхода к мобилизации и наработке реальных решений.