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Зеленский: будут новые назначения в дипломатической команде Украины в США

20:40 20.08.2026 Чт
1 мин
Президент требует новых результатов
aimg Сергей Козачук
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com_zelenskyy.official)

Для дипломатической команды Украины готовят кадровые решения и новые подходы, которые коснутся ряда важных направлений, в частности США.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Ротации в дипломатии

Глава государства отметил, что стране необходимы новые результаты на международной арене, поэтому в дипломатическом корпусе произойдут соответствующие изменения.

"Мы готовим решение, в дипломатической команде нужны новые подходы по части направлений и, в частности, в Америке. После соответствующих консультаций будут назначения. Украине нужны результаты", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Последние заявления Зеленского

Напомним, президент Владимир Зеленский направил открытое письмо премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и пригласил его посетить Киев, отметив важность добрососедских отношений и взаимоуважение между народами.

Кроме того, глава государства прокомментировал очередную массированную атаку РФ. Он заявил, что Украина готовит справедливый и дальнобойный ответ на ночные обстрелы Киева и области, а также обещал наращивать соответствующий ресурс.

Также президент поднял вопрос мобилизационных процессов в стране. Зеленский подчеркнул, что ожидает от Министерства обороны и командования ВСУ более человечного подхода к мобилизации и наработке реальных решений.

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