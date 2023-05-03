Зеленський про НАТО: немає перешкод для рішення про алгоритм вступу

Зеленський заявив,, що Україна повинна стати наступним членом НАТО після того, як до Альянсу приєднається Швеція.

"Я щиро бажаю Швеції завершити якомога швидше процедуру вступу. Разом із вами НАТО буде складатись з 32 членів. Україна може і повинна стати 33 членом. Я так думаю, і я справді бажаю цього нашій країні", - заявив він.

Президент України також привітав Фінляндію з тим, що вона стала 31 членом НАТО у квітні.

За словами глави держави, Україна усвідомлює, що поки триває російська агресія, неможливо реалізувати її процедуру вступу.

"Але немає перешкод для політичного рішення щодо алгоритму нашого вступу в НАТО", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна вже "здійснила історичне послаблення найбільшої загрози для всіх нас - російського реваншизму", та наголосив, що Україна де-факто вже є членом НАТО і співпрацює з Альянсом на благо спільної оборони.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України, сьогодні 3 травня, прибув з офіційним візитом до Фінляндії.

Під час пресконференції президент відзначив, що прибув до Фінляндії з метою посилення підтримки України напередодні контрнаступу ЗСУ.

Агентство розкриває усі подробиці візиту президента до Фінляндії в режимі онлайн.

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