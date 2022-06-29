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Зеленский к НАТО: Вы должны найти Украине место в общем пространстве безопасности

Новина українською →
Киев, Среда 29 июня 2022 13:43
Зеленский к НАТО: Вы должны найти Украине место в общем пространстве безопасности Фото: Зеленский выступает на саммите НАТО в Мадриде (facebook.com/andrij.sybiha.7)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к НАТО и призвал страны Альянса пересмотреть понимание восточного фланга, а также найти Украине место в общем пространстве безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского к странам-членам НАТО во время саммита в Мадриде.

"Ради мира должно быть пересмотрено понимание восточного фланга НАТО. Не случайно ли, что все страны Альянса на востоке, все наши соседи, выступают ЗА членство Украины в НАТО? Нет, это не случайность. Это логика. Это знание жизни в нашем регионе", - заявил украинский лидер.

Также Зеленский отметил, что политика открытых дверей НАТО не должна напоминать "старые турникеты киевского метро: они открыты, а когда подходишь - турникеты закрываются, пока не заплатишь".

"Разве Украина еще мало заплатила? Разве наш вклад в защиту и Европы и всей цивилизации до сих пор недостаточен? Так что еще нужно? Я могу сказать, что НАМ нужно: нам нужны гарантии безопасности и вы должны найти Украине место в общем пространстве безопасности", - дбавил президент.

Глава государства подчеркнул, что у Альянса есть два пути: "либо - неотложная достаточная для победы помощь Украине, либо - отложенная война России с НАТО".

Ранее украинский президент во время обращения к участникам саммита государств "Большой семерки" предложил пять конкретных шагов, которые могут быть полезными для Украины и для всей Европы. Шаги включают в себя гарантии безопасности для Украины и поставку достаточного объема оружия.

Кроме того, Зеленский заявил лидерам G7, что хочет, чтобы полномасштабная война России против Украины завершилась к концу года.

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Владимир Зеленский НАТО
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