Зеленский на встрече G7 назвал "5 конкретных шагов" для Украины и Европы
Во время обращения к участникам саммита государств "Большой семерки" президент Украины Владимир Зеленский предложил пять конкретных шагов, которые могут быть полезными для Украины, для всей Европы и для уменьшения колоссальных расходов всех стран из-за российской войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.
Первое, что озвучил президент - действенные гарантии безопасности для Украины.
Второе - современная противоракетная оборона для Украины и поставки достаточного объема оружия.
Третье - восстановление аграрного экспорта из нашей страны.
Четвертое - признание России государством-спонсором терроризма, радикальное ограничение ее нефтяных доходов и конфискация всех замороженных и арестованных российских активов.
Пятое - послевоенное восстановление Украины, которое станет крупнейшим экономическим проектом нашего времени.
"Действовать немедленно и по общему плану глобальных лидеров - это то, что действительно необходимо для восстановления мира и стабильности и Украины, и всей Европы", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, G7 на саммите в Германии утвердили новые санкции против России.
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