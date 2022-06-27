Зеленский на встрече G7 назвал "5 конкретных шагов" для Украины и Европы

Во время обращения к участникам саммита государств "Большой семерки" президент Украины Владимир Зеленский предложил пять конкретных шагов, которые могут быть полезными для Украины, для всей Европы и для уменьшения колоссальных расходов всех стран из-за российской войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

Первое, что озвучил президент - действенные гарантии безопасности для Украины. Второе - современная противоракетная оборона для Украины и поставки достаточного объема оружия. Третье - восстановление аграрного экспорта из нашей страны. Четвертое - признание России государством-спонсором терроризма, радикальное ограничение ее нефтяных доходов и конфискация всех замороженных и арестованных российских активов. Пятое - послевоенное восстановление Украины, которое станет крупнейшим экономическим проектом нашего времени. "Действовать немедленно и по общему плану глобальных лидеров - это то, что действительно необходимо для восстановления мира и стабильности и Украины, и всей Европы", - подчеркнул Зеленский.