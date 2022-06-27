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Зеленский на встрече G7 назвал "5 конкретных шагов" для Украины и Европы

Новина українською →
Украина, Понедельник 27 июня 2022 15:32
Зеленский на встрече G7 назвал "5 конкретных шагов" для Украины и Европы Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Во время обращения к участникам саммита государств "Большой семерки" президент Украины Владимир Зеленский предложил пять конкретных шагов, которые могут быть полезными для Украины, для всей Европы и для уменьшения колоссальных расходов всех стран из-за российской войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

Первое, что озвучил президент - действенные гарантии безопасности для Украины.

Второе - современная противоракетная оборона для Украины и поставки достаточного объема оружия.

Третье - восстановление аграрного экспорта из нашей страны.

Четвертое - признание России государством-спонсором терроризма, радикальное ограничение ее нефтяных доходов и конфискация всех замороженных и арестованных российских активов.

Пятое - послевоенное восстановление Украины, которое станет крупнейшим экономическим проектом нашего времени.

"Действовать немедленно и по общему плану глобальных лидеров - это то, что действительно необходимо для восстановления мира и стабильности и Украины, и всей Европы", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, G7 на саммите в Германии утвердили новые санкции против России.

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