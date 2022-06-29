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Зеленський до НАТО: Ви повинні знайти Україні місце в спільному просторі безпеки

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Київ, Середа 29 червня 2022 13:43
Зеленський до НАТО: Ви повинні знайти Україні місце в спільному просторі безпеки Фото: Зеленський виступає на саміті НАТО в Мадриді (facebook.com/andrij.sybiha.7)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент України Володимир Зеленський звернувся до НАТО і закликав країни Альянсу переглянути розуміння східного флангу, а також знайти Україні місце в спільному просторі безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського до країн-членів НАТО під час саміту в Мадриді.

"Заради миру має бути переглянуте розуміння східного флангу НАТО. Чи не випадково, що всі країни Альянсу на сході, всі наші сусіди, виступають за членство України в НАТО? Ні, це не випадковість. Це логіка. Це знання життя в нашому регіоні", - заявив український лідер.

Також Зеленський зазначив, що політика відкритих дверей НАТО не повинна нагадувати "старі турнікети київського метро: вони відкриті, а коли підходиш - турнікети закриваються, поки не заплатиш".

"Хіба Україна ще мало заплатила? Хіба наш внесок у захист і Європи і всієї цивілізації досі недостатній? Так що ще потрібно? Я можу сказати, що нам потрібно: нам потрібні гарантії безпеки і ви повинні знайти Україні місце в спільному просторі безпеки", - додав президент.

Глава держави підкреслив, що у Альянсу є два шляхи: "або – невідкладна достатня для перемоги допомога Україні, або – відкладена війна Росії з НАТО".

Раніше український президент під час звернення до учасників саміту держав "Великої сімки" запропонував п'ять конкретних кроків, які можуть бути корисними для України і для всієї Європи. Кроки включають в себе гарантії безпеки для України і постачання достатнього обсягу зброї.

Крім того, Зеленський завив лідерам G7, що хоче, щоб повномасштабна війна Росії проти України завершилася до кінця року.

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Володимир Зеленський НАТО
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