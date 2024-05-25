Зеленський наступного тижня здійснить візит до Мадрида, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Мадриду, де зустрінеться з королем Іспанії Філіпом VI та з президентом уряду країни Педро Санчесом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанське медіа Cadena SER .

Очікується, що поїздка українського президента до Іспанії та зустріч із керівництвом держави відбудеться на початку наступного тижня. Це стане першим закордонним візитом Зеленського після скасування відповідних поїздок кілька тижнів тому через загострення ситуації на фронті.

За даними іспанської радіомережі, Зеленський приземлиться в Мадриді в неділю вдень, а в понеділок у нього запланована зустріч з королем і президентом уряду Санчесом.

Інформацію про такий візит президента України до Мадрида наступного понеділка, 27 травня, підтвердили Cadena SER "прямі джерела з команди, яка планує цю зустріч".

Також зазначається, що зустріч Зеленського із Філіпом VI ще не включена в офіційний порядок денний, але, вона, за попередніми даними, вже погоджена, як із Педро Санчесом, з яким український президент близько тижня тому мав підписати двосторонню безпекову угоду ("гарантії безпеки") між державами.

Нагадаємо, що минулого жовтня Зеленський відвідував іспанську Гранаду на саміті Європейського політичного співтовариства в рамках іспанського головування в ЄС.

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