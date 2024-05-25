ua en ru
Сб, 25 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський наступного тижня здійснить візит до Мадрида, - ЗМІ

Субота 25 травня 2024 00:02
UA EN RU
Зеленський наступного тижня здійснить візит до Мадрида, - ЗМІ Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Мадриду, де зустрінеться з королем Іспанії Філіпом VI та з президентом уряду країни Педро Санчесом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанське медіа Cadena SER.

Очікується, що поїздка українського президента до Іспанії та зустріч із керівництвом держави відбудеться на початку наступного тижня. Це стане першим закордонним візитом Зеленського після скасування відповідних поїздок кілька тижнів тому через загострення ситуації на фронті.

За даними іспанської радіомережі, Зеленський приземлиться в Мадриді в неділю вдень, а в понеділок у нього запланована зустріч з королем і президентом уряду Санчесом.

Інформацію про такий візит президента України до Мадрида наступного понеділка, 27 травня, підтвердили Cadena SER "прямі джерела з команди, яка планує цю зустріч".

Також зазначається, що зустріч Зеленського із Філіпом VI ще не включена в офіційний порядок денний, але, вона, за попередніми даними, вже погоджена, як із Педро Санчесом, з яким український президент близько тижня тому мав підписати двосторонню безпекову угоду ("гарантії безпеки") між державами.

Нагадаємо, що минулого жовтня Зеленський відвідував іспанську Гранаду на саміті Європейського політичного співтовариства в рамках іспанського головування в ЄС.

Новина доповнюється...

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Іспанія Мадрид
NEWS
США оголосили пакет допомоги Україні на майже 300 млн доларів: що в ньому
США оголосили пакет допомоги Україні на майже 300 млн доларів: що в ньому
DAILY
План на літо. Куди націлилася Росія та чи зможуть ЗСУ переламати хід війни до холодів
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна План на літо. Куди націлилася Росія та чи зможуть ЗСУ переламати хід війни до холодів