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Зеленский на следующей неделе посетит Мадрид, - СМИ

Суббота 25 мая 2024 00:02
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Зеленский на следующей неделе посетит Мадрид, - СМИ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Мадрид, где встретится с королем Испании Филиппом VI и с президентом правительства страны Педро Санчесом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское медиа Cadena SER.

Ожидается, что поездка украинского президента в Испанию и встреча с руководством государства состоится в начале следующей недели. Это станет первым зарубежным визитом Зеленского после отмены соответствующих поездок несколько недель назад из-за обострения ситуации на фронте.

По данным испанской радиосети, Зеленский приземлится в Мадриде в воскресенье днем, а в понедельник у него намечена встреча с королем и президентом правительства Санчесом.

Информацию о таком визите президента Украины в Мадрид в следующий понедельник, 27 мая, подтвердили Cadena SER "прямые источники из команды, которая планирует эту встречу".

Также отмечается, что встреча Зеленского с Филиппом VI еще не включена в официальную повестку дня, но, по предварительным данным, уже согласована, как с Педро Санчесом, с которым украинский президент около недели назад должен был подписать двустороннее соглашение по безопасности ("гарантии безопасности") между государствами.

Напомним, что в октябре прошлого года Зеленский посещал испанскую Гранаду на саммите Европейского политического сообщества в рамках испанского председательства в ЕС.

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Владимир Зеленский Испания Мадрид
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