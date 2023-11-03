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Зеленський наступного тижня відвідає Ізраїль, - ЗМІ

Фото: президент України Володимир Зеленський (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Підготовка до візиту президента України Володимира Зеленського до Ізраїлю наступного тижня перебуває на просунутій стадії. 

Зеленський запропонував приїхати більше двох тижнів тому, але Ізраїль вважав це передчасним, оскільки війна ще перебуває у відносно ранній фазі, хоча й приймав інших лідерів з усього світу.

Зеленський може прибути вже в понеділок або вівторок, ідеться в повідомленні.

Видання зазначає, що візит Зеленського до Ізраїлю і його зустріч із главами країни "стане сигналом про те, що освічений світ, який зазнає нападу, стоїть проти менш освіченого світу, який нападає".

"Це означатиме щось на кшталт єдиного фронту Ізраїлю, України, Європи та США проти осі Росія-Іран", - повідомляє видання, додаючи, що Ізраїль визнає, що цей візит підвищить його легітимність у війні проти ХАМАС.

Передісторія

Після того, як 7 жовтня ХАМАС напав на Ізраїль, Зеленський попросив розглянути можливість візиту до країни, щоби висловити свою солідарність.

Після цього деякі ЗМІ писали про відмову українському лідерові у візиті, оскільки це нібито невчасно.

Однак міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Зеленському не відмовляли у візиті до Ізраїлю. Його попередили, що для такої поїздки доведеться зачекати. Глава МЗС зазначив, що візит напевно відбудеться після погодження термінів.

Крім того, нещодавно посол заявляв, що президент України може приїхати до Ізраїлю з візитом у будь-який час, але точної дати немає.

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Володимир ЗеленськийІзраїль