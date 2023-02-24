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Зеленський про наступний пакет санкцій проти РФ: Можемо й почекати

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Наступний пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії можна й почекати. Головне, щоб він якомога сильніше послабив країну-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

"Прем'єр-міністр Польщі є одним з тих людей, який працює над тим, щоб пакет був потужнішим. Це дуже важливо. Іноді, знаєте, трохи можна і почекати. Час такий, який впливає на те, щоб послабити російську федерацію", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, лідери ЄС до річниці вторгнення підтримали Україну та пообіцяли нові санкції проти Росії.

Окрім того, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек повідомив, що Євросоюз планує ввести більш жорсткі заходи для боротьби з компаніями, які ухиляються від західних санкцій проти Росії.

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Володимир ЗеленськийСанкції проти Росії