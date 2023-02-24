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Зеленский о следующем пакете санкций против РФ: Можем и подождать

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Следующий пакет санкций Европейского Союза против России можно и подождать. Главное, чтобы он как можно сильнее ослабил страну-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

"Премьер-министр Польши является одним из тех людей, который работает над тем, чтобы пакет был более мощным. Это очень важно. Иногда, знаете, немного можно и подождать. Время такое, которое влияет на то, чтобы ослабить российскую федерацию", - сказал Зеленский.

Напомним, лидеры ЕС к годовщине вторжения поддержали Украину и пообещали новые санкции против России.

Кроме того, министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил, что Евросоюз планирует ввести более жесткие меры по борьбе с компаниями, уклоняющимися от западных санкций против России.

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Владимир ЗеленскийСанкции против России