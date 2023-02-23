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ЄС запровадить жорсткіші заходи для боротьби з ухиленням Росії від санкцій, - Німеччина

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Німеччина, Четвер 23 лютого 2023 23:02
ЄС запровадить жорсткіші заходи для боротьби з ухиленням Росії від санкцій, - Німеччина Фото: міністр економіки Німеччини Роберт Хабек (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 23 лютого, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек повідомив, що Євросоюз планує ввести більш жорсткі заходи для боротьби з компаніями, які ухиляються від західних санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, можливе включення до списку компаній, які обходять санкції через треті країни, щоб торгівля з цими компаніями була припинена, щоб перервати їхній потік товарів до Росії.

"Згідно з даними зовнішньої торгівлі, товари, які перебувають під санкціями ЄС, значною мірою експортувалися компаніями з Німеччини та інших держав ЄС до Росії через "деякі треті країни", - йдеться в заяві міністерства економіки Німеччини.

Він наголосив, що ухилення від санкцій "вже карається законом", і якщо буде доведено, що це було свідоме рішення, воно також "каратиметься або переслідуватиметься".

Нагадаємо, завтра президент США Джо Байден оголосить нові санкції проти Росії.

Крім того, у ЄС майже погодили 10-й пакет санкцій проти РФ.

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