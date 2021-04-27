Зеленский настаивает на обновлении "Минска": он должен быть гибким

По словам Зеленского, не нужно отказываться от минских договоренностей, но несколько пунктов нуждаются в обновлении.

"Я считаю, что "Минск" должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать "Минск". Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены",- сказал он.

Глав государства добавил, что сейчас в рамках "Минска" активно ведутся переговоры и "вскоре может быть достигнут общий результат".

"Завтра будет полноценная встреча ТКГ в видеоформате. Я все же думаю, что все стороны приблизятся к решению объявить еще раз о режиме прекращения огня и перезагрузят этот режим серьезно - не только на словах, но и письменно подтвердят", - добавил Зеленский.