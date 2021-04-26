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Маас: нужно реализовать "Минск", иначе конфликт на Донбассе станет замороженным

Новина українською → Берлин, Понедельник 26 апреля 2021 22:06
Маас: нужно реализовать "Минск", иначе конфликт на Донбассе станет замороженным Фото: министр иностранных дел Германии Хайко Маас (flickr.com/spdsaar)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что с перспективой деэскалации на российско-украинской границе перед нормандским саммитом стоит задача вернуться к вопросам реализации минских соглашений. Иначе, по его мнению, Донбассу грозит замороженный конфликт.

Об это Маас заявил во время онлайн-дискуссии Atlantic Talk на тему "100 дней президента Джо Байдена".

"Нормандский формат и минский процесс находятся в критической точке, и сейчас должно очень быстро стать понятно, будет ли там какое-либо движение, могут ли минские соглашения вообще когда-либо быть полностью воплощены в жизнь обеими сторонами. Если же нет, это будет означать, что мы имеем дело с замороженным конфликтом, которого мы хотим не допустить", - заявил глава МИД Германии.

По его мнению, работа в нормандском формате и минском процессе не находится на "нулевой отметке", поскольку есть договоренность о режиме прекращения огня, хотя он чем дальше, тем больше нарушается.

Маас отметил, что именно та сложная ситуация, с которой все столкнулись в последнее время на границе, является сигналом для всех сторон в усиленном режиме заняться урегулированием ситуации в рамках нормандского формата и минского процесса.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что минский процесс должен служить целям настоящего, а не прошлого.

"Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день", - сказал Зеленский.

Кроме того, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что президент России Владимир Путин предложением Зеленскому вести переговоры с "ЛДНР" фактически признал их и вывел Россию из минских соглашений.

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Новости Украины Политика Донбасс Германия минские соглашения Хайко Маас
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