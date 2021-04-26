Маас: нужно реализовать "Минск", иначе конфликт на Донбассе станет замороженным
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что с перспективой деэскалации на российско-украинской границе перед нормандским саммитом стоит задача вернуться к вопросам реализации минских соглашений. Иначе, по его мнению, Донбассу грозит замороженный конфликт.
Об это Маас заявил во время онлайн-дискуссии Atlantic Talk на тему "100 дней президента Джо Байдена".
"Нормандский формат и минский процесс находятся в критической точке, и сейчас должно очень быстро стать понятно, будет ли там какое-либо движение, могут ли минские соглашения вообще когда-либо быть полностью воплощены в жизнь обеими сторонами. Если же нет, это будет означать, что мы имеем дело с замороженным конфликтом, которого мы хотим не допустить", - заявил глава МИД Германии.
По его мнению, работа в нормандском формате и минском процессе не находится на "нулевой отметке", поскольку есть договоренность о режиме прекращения огня, хотя он чем дальше, тем больше нарушается.
Маас отметил, что именно та сложная ситуация, с которой все столкнулись в последнее время на границе, является сигналом для всех сторон в усиленном режиме заняться урегулированием ситуации в рамках нормандского формата и минского процесса.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что минский процесс должен служить целям настоящего, а не прошлого.
"Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день", - сказал Зеленский.
Кроме того, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что президент России Владимир Путин предложением Зеленскому вести переговоры с "ЛДНР" фактически признал их и вывел Россию из минских соглашений.