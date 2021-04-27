Зеленский настаивает на обновлении "Минска": он должен быть гибким
Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на обновлении и модернизации минского формата переговоров по урегулированию на Донбассе. По его мнению, этот формат должен быть гибким.
Об этом сообщил Офис президента Украины.
По словам Зеленского, не нужно отказываться от минских договоренностей, но несколько пунктов нуждаются в обновлении.
"Я считаю, что "Минск" должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать "Минск". Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены",- сказал он.
Глав государства добавил, что сейчас в рамках "Минска" активно ведутся переговоры и "вскоре может быть достигнут общий результат".
"Завтра будет полноценная встреча ТКГ в видеоформате. Я все же думаю, что все стороны приблизятся к решению объявить еще раз о режиме прекращения огня и перезагрузят этот режим серьезно - не только на словах, но и письменно подтвердят", - добавил Зеленский.
Напомним, на этой неделе состоится два заседания ТКГ в рамках минского формата. На повестке дня - достижение договоренностей о возвращении к режиму прекращения огня на Донбассе.
Как писало РБК-Украина, глава немецкого МИД Хайко Маас призывал реализовать минские договоренности, чтобы конфликт на Донбассе не превратился в замороженный.