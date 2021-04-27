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Зеленський наполягає на оновленні "Мінська": він повинен бути гнучким

Новость на русском → Херсонська область, Вівторок 27 квітня 2021 16:31
Зеленський наполягає на оновленні "Мінська": він повинен бути гнучким Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський наполягає на оновлені та модернізації мінського формату переговорів щодо врегулювання на Донбасі. На його думку, цей формат повинен бути гнучким.

Про це повідомив Офіс президента України.

За словами Зеленського, не потрібно відмовлятися від мінських домовленостей, але декілька пунктів потребують оновлення.

"Я вважаю, що "Мінськ" повинен бути гнучким. Ніхто не говорить, що потрібно закривати "Мінськ". Але вважаю, що декілька пунктів повинні бути оновлені", - сказав він.

Глав держави додав, що зараз в рамках "Мінську" активно ведуться переговори і "невдовзі може бути досягнуто спільного результату".

"Завтра буде повноцінна зустріч ТКГ у відеоформаті. Я все ж таки думаю, що всі сторони наблизяться до рішення оголосити ще раз про режим припинення вогню і перезавантажать цей режим серйозно - не тільки на словах, а й письмово підтвердять", - додав Зеленський.

Нагадаємо, цього тижня відбудеться два засідання ТКГ в рамках мінського формату. На порядку денному - досягнення домовленостей про повернення до режиму припинення вогню на Донбасі.

Як писало РБК-Україна, глава німецького МЗС Хайко Маас закликав реалізувати мінські домовленості, щоб конфлікт на Донбасі не перетворився на заморожений.

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