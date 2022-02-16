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Зеленский: нас не пугают прогнозы, готовы защищаться независимо от даты

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Киев, Среда 16 февраля 2022 19:03
Зеленский: нас не пугают прогнозы, готовы защищаться независимо от даты Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к военным в Мариуполе заявил, что страна готова защищаться от вторжения России независимо от даты. Глава государства подчеркнул, что последние 8 лет украинцы стали еще крепче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию обращения Зеленского.

"Нас не пугают никакие прогнозы, нас не пугают никакие люди и враги, нас не пугают какие-либо даты, потому что мы будем себя защищать и 16 февраля, и 17-го, и март, и апрель, и сентябрь, и декабрь", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что день и месяц нападения на Украину неважны. По его словам, сегодня 2022 год, а не 2014-й и это важная разница.

"Война идет 8 лет, мы стали во столько же раз крепче", - добавил Зеленский.

Напомним, вчера в Минобороны РФ заявил о начале возвращения военных с учений в места постоянной дислокации. Кроме того, сегодня Россия объявила об отводе части войск из оккупированного Крыма.

Отметим, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после заявлений об отводе российских войск от границы с Украиной признаков деэскалации пока нет.

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