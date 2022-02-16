Зеленский: нас не пугают прогнозы, готовы защищаться независимо от даты

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к военным в Мариуполе заявил, что страна готова защищаться от вторжения России независимо от даты. Глава государства подчеркнул, что последние 8 лет украинцы стали еще крепче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию обращения Зеленского.

"Нас не пугают никакие прогнозы, нас не пугают никакие люди и враги, нас не пугают какие-либо даты, потому что мы будем себя защищать и 16 февраля, и 17-го, и март, и апрель, и сентябрь, и декабрь", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что день и месяц нападения на Украину неважны. По его словам, сегодня 2022 год, а не 2014-й и это важная разница.

"Война идет 8 лет, мы стали во столько же раз крепче", - добавил Зеленский.