США можуть відправити допомогу Україні до кінця тижня, в ній будуть ATACMS, - сенатор

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

Глава сенатського комітету з розвідки Марк Уорнер заявив, що пакет підтримки для України мали б прийняти ще пів року тому, однак наразі найкращий час для відправки буде саме на цьому тижні.

Отримання цього додаткового обладнання має пройти якнайшвидше. Я сподіваюся, що як тільки це надійде до президента у вівторок або середу, ці поставки будуть відразу відправлені з ракети ATACMS більшого радіуса дії", - наголосив сенатор.