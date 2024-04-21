Зеленский: у нас есть шанс перехватить инициативу на фронте, но нужно оружие от США

У Украины есть шанс перехватить инициативу в войне с Россией. Но для этого США должны предоставить украинским военным необходимое оружие.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для NBC News .

Как рассказал Зеленский, сегодня Украина нуждается в дальнобойном оружии и системах противовоздушной обороны. И он надеется, что после одобрения Конгрессом США выделения новых средств на помощь Украине, американская администрация быстро пришлет украинской армии оружие и оборудование, которые срочно нужны на фронте.

"Сейчас у нас есть шанс стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу, поэтому нам действительно нужно иметь эти системы вооружения", - подчеркнул он.

Зеленский также отреагировал на желание некоторых политиков в США получить "конкретные сроки войны".