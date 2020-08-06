Зеленский о нарушениях "тишины" на Донбассе: там много вопросов и проблем

В вопросе нарушений режима прекращения огня на Донбассе много вопросов и проблем. Главная его задача - отсутствие потерь в рядах украинских военных.

Об этом на брифинге в ходе рабочей поездки в Донецкую область заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что ему сложно объяснить, почему нынешнее прекращение огня продержалось уже больше недели в отличие от предыдущих соглашений о перемирии.

"Мы боремся за то, чтобы этот режим ("тишины", - ред.) не нарушился, но все может быть. Это жизнь", - сказал президент.

Он подчеркнул, что нарушения могут быть, а если бы все зависело от украинской стороны, то все бы уже перешли к следующим этапам завершения войны.

"Это диалог на несколько часов… о, в принципе, нарушениях "тишины"… там много вопросов, там много проблем. Но, в целом, мы благодарны нашим военным. Самое главное - мы хотим выдержать этот режим тишины и каждый день просто не терять наших военных. Гарантировать мы ничего не можем, но мы делаем очень много", - добавил Зеленский.

Напомним, новое соглашение о полном прекращении огня на Донбассе вступило в силу 27 июля; при этом стороны могут открывать ответный огонь в случае наступательных действий.

С начала перемирия на Донбассе умерли трое военных, однако это не боевые потери.