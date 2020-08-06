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ОБСЕ зафиксировала более 250 нарушений на Донбассе с начала перемирия

Донбасс, Четверг 06 августа 2020 01:22
ОБСЕ зафиксировала более 250 нарушений на Донбассе с начала перемирия
Фот: СММ ОБСЕ на Донбассе (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Перемирие действует с 27 июля

После договоренности Трехсторонней контактной группы о начале перемирия на Донбассе с 27 июля, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 251 нарушение на Донбассе. В том числе было 45 взрывов.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

За последние сутки в Донецкой области зафиксировали три нарушения режима тишины, а в Луганской - два нарушения.

"На конец отчетного периода СММ зафиксировала в общей сложности 251 нарушение режима прекращения огня, оба в Донецкой и Луганской областях (в том числе 45 взрывов, два снаряда в полете, три осветительные ракеты и 201 очередь и выстрел из стрелкового оружия)", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе с начала суток, 5 августа, боевики один раз нарушили режим прекращения огня вблизи Шумов.

Ранее в СНБО подвели промежуточные итоги режима прекращения огня на Донбассе.

Как писало РБК-Украина, на Донбассе с 27 июля действует режим прекращения огня, за этот период потерь среди украинских военных нет, несмотря на единичные обстрелы со стороны боевиков.

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