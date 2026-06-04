Зеленський написав відкритого листа Путіну

Головне: Втрати та перебіг війни : Лише за травень втрати РФ на фронті склали понад 30 тисяч убитими та важкопораненими, з яких 63% становлять саме вбиті. Водночас співвідношення українських втрат до російських становить 1 до 5 або 1 до 6.

: Лише за травень втрати РФ на фронті склали понад 30 тисяч убитими та важкопораненими, з яких 63% становлять саме вбиті. Водночас співвідношення українських втрат до російських становить 1 до 5 або 1 до 6. Міжнародна ізоляція РФ : Через війну Росія вперше в історії опинилася у повній залежності від Китаю та була змушена звернутися по допомогу до Північної Кореї. Санкції проти РФ триватимуть, поки не буде досягнуто справедливості для України.

: Через війну Росія вперше в історії опинилася у повній залежності від Китаю та була змушена звернутися по допомогу до Північної Кореї. Санкції проти РФ триватимуть, поки не буде досягнуто справедливості для України. Формат завершення війни : Україна пропонує закінчити війну у двосторонньому форматі. Президент України ініціює зустріч лідерів, яка може відбутися на території Швейцарії, Туреччини або країн Арабського світу.

: Україна пропонує закінчити війну у двосторонньому форматі. Президент України ініціює зустріч лідерів, яка може відбутися на території Швейцарії, Туреччини або країн Арабського світу. Припинення вогню : Початком для дипломатії має стати поточна лінія фронту. Україна готова на повне припинення вогню на час перемовин, а моніторинг цього процесу по лінії зупинки можуть забезпечити США.

: Початком для дипломатії має стати поточна лінія фронту. Україна готова на повне припинення вогню на час перемовин, а моніторинг цього процесу по лінії зупинки можуть забезпечити США. Гарантії безпеки : Для створення нової архітектури безпеки у процесі врегулювання мають обов'язково брати участь США та країни Європи, які здатні впливати на ситуацію.

: Для створення нової архітектури безпеки у процесі врегулювання мають обов'язково брати участь США та країни Європи, які здатні впливати на ситуацію. Обмін і повернення громадян: Українська сторона готова до обміну військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Крім того, необхідно здійснити серйозні кроки для повернення вивезених до Росії українських дітей та цивільних осіб.

Зеленський заявив про те, що війна нарешті перестає влаштовувати росіян, а також те, що війна дає все більше негативу Росії.

"Майже половину з ваших 26 років влади в Росії ви провели у війні проти України. Що б ви не говорили про НАТО, геополітику та російську мову, ця війна є вашим особистим вибором - війною без реальної причини. Саме так це запам’ятає історія", - підкреслив президент.

Припинення вогню та обмін "всіх на всіх"

Встановлення реальної тиші є найкращим стартом для того, щоб почати діалог між сторонами. Україна погоджується повністю припинити вогонь на період, поки триватимуть перемовини.

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Крім того, держава готова до масштабного обміну військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Це може стати вагомим прологом до закінчення війни. Також необхідно зробити серйозні кроки для повернення вивезених протягом війни цивільних громадян та дітей.

"Але ми в Україні не хочемо постійної війни. Ми добре знаємо, що без війни безмірно краще. Ми хочемо досягти цього. Я впевнений, що більшість росіян готова дати на це позитивну відповідь, і ви про це знаєте", - зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив на необхідності знаходити прямі двосторонні відповіді, а не ховатися за технічними формулюваннями чи втрачати час у човниковій дипломатії.

"Не бійтеся вийти з війни - це головне, що зараз від вас потрібно", - підкреслив він.

Втрати Росії та плани на майбутнє

Зеленський зауважив, що у травні втрати російської армії склали понад 30 тисяч убитих і важкопоранених, причому 63% з них - ліквідовані окупанти. Українська сторона фіксує такий рівень втрат щомісяця і має відеопідтвердження.

"Ми втрачаємо своїх людей, і кожна наша втрата нам болить. І навіть коли рівень втрат українських один до п’яти чи один до шести в порівнянні з втратами російськими, це все одно має велике значення", - заявив він.

Водночас українська розвідка повідомляє, що керівництво РФ розглядає плани продовження війни на 2027 і 2028 роки. Росія сподівається на ефективність балістики, намагається втягнути у війну Білорусь та розігрує сценарії з Придністров’ям.

"Ваші пропагандисти погрожують так чи інакше всім сусідам Росії. Чи дійсно ви хочете пройти через все це? Вибір зараз за вами", - йдеться у листі.

Залежність від союзників та наслідки

Через перенесення бойових дій на територію РФ Росія вперше в історії була змушена просити допомогу в Північної Кореї, а сьогодні повністю залежить від Китаю. Сподівання агресора на послаблення санкцій та скорочення підтримки України є марними.

"Ви перший правитель Росії, який був змушений звертатись по допомогу в Пхеньян. І сьогодні ви повністю залежите від Китаю - теж уперше в історії Росії", - зауважив глава держави.

Зеленський попередив керівництво РФ: якщо війна не завершиться, їм доведеться боротися за своє особисте виживання.

"Це не погроза від мене чи України. Це факти російської історії, які ви добре знаєте: коли Росія втомлюється, відбуваються зміни", - підкреслив президент.

Зустріч не у Москві чи Києві

"Нинішня лінія фронту - це відправна точка, з якої має початися дипломатичний процес", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що потенційна зустріч не обов’язково має відбутися в Москві чи Києві - як майданчики для перемовин можуть розглядатися країни, які традиційно приймають дипломатичні ініціативи щодо війни і миру, зокрема Швейцарія, Туреччина або окремі держави арабського регіону.

"Усі чули, як ваші представники, посміхаючись, говорили, що я начебто можу приїхати в Москву. Але після таких 26 років українському лідеру у вашій столиці, як і російському лідеру в Києві, робити нічого", - підкреслив президент.

Він додав, що потрібна участь Європи, оскільки вона дійсно має спроможність впливати на ситуацію. За словами Зеленського, її участь видається логічною, оскільки і для України, і для РФ потрібні гарантії безпеки.

"Ми вважаємо, що Сполучені Штати мають бути в процесі, і це те, що може визначити конфігурацію нової архітектури безпеки в нашій частині світу", - наголосив він.