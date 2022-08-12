ua ru
Пт, 12 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский намерен сформировать политику воспитания патриотов

Новина українською →
Украина, Пятница 12 августа 2022 22:18
Зеленский намерен сформировать политику воспитания патриотов Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

После встречи с представителями молодежного сообщества Украины и международных молодежных организаций, президент Владимир Зеленский захотел создать политику по воспитанию патриотических граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Во время первого для Украины Дня молодежи, Зеленский обсудил с молодыми украинцами актуальные проблемы страны. Президент поддержал призыв обратить внимание на молодежь из украинской диаспоры.

"Мы гордимся тем, что у нас такая активная, прогрессивная и патриотическая молодежь. Это-наше будущее", - подчеркнул глава государства.

На встрече фельдшер Госпогранслужбы предложила создать специальные рекрутинговые центры, которые помогут молодому человеку понять, что армия - это честь защищать свою страну. Зеленский отметил, что поддерживает идею, в то же время он высказал мнение, что воспитание граждан, готовых защищать свою страну, зависит не только от этого.

Он также выступил за формирование единой государственной политики по воспитанию патриотических граждан, которые готовы защищать Украину.

Напомним, что ранее Зеленский подал законопроект о продлении сроков военного положения и всеобщей мобилизации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
Залужный направил Минобороны важную просьбу по выезду студентов из страны
Залужный направил Минобороны важную просьбу по выезду студентов из страны
DAILY
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей