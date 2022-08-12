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Зеленський має намір сформувати політику виховання патріотів

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Україна, П'ятниця 12 серпня 2022 22:18
Зеленський має намір сформувати політику виховання патріотів Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Після зустрічі з представниками молодіжної спільноти України та міжнародних молодіжних організацій, президент Володимир Зеленський захотів створити політику з виховання патріотичних громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Під час першого для України Дня молоді, Зеленський обговорив з молодими українцями актуальні проблеми країни. Президент підтримав заклик звернути увагу на молодь з української діаспори.

"Ми пишаємося тим, що в нас така активна, прогресивна та патріотична молодь. Це - наше майбутнє", – наголосив глава держави.

На зустрічі фельдшер Держприкордонслужби запропонувала створити спеціальні рекрутингові центри, які допоможуть молодій людині зрозуміти, що армія - це честь захищати свою країну. Зеленський зазначив, що підтримує ідею, водночас він висловив думку, що виховання громадян, готових захищати свою країну, залежить не тільки від цього.

Він також виступив за формування єдиної державної політики з виховання патріотичних громадян, які готові захищати Україну.

Нагадаємо, що раніше Зеленський подав законопроєкти про продовження термінів воєнного стану та загальної мобілізації.

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Володимир Зеленський
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