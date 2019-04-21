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Зеленский намекнул на перестановки в Генштабе 

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 22:05
Зеленский намекнул на перестановки в Генштабе 
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Вместе с тем, он пока не назвал претендентов на должности в Генштабе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский на брифинге завершения голосования на выборах 2019 анонсировал кадровые изменения в Генеральном штабе Вооруженных сил. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина. 

Зеленский напомнил, что недавно его команда представила экспертов партии "Слуга народа", которые отвечают за разные направления в его стратегии. 

"В ближайшее время мы представим команду. По поводу Генштаба, я уже говорил, что у нас есть серьезные парни, действующие генералы с боевым опытом. Вы обязательно их увидите, но я не имею права называть имена этих людей по договоренностям с ними", - подчеркнул он. 

Напомним, ранее Зеленский заявил, что планирует уволить генерального прокурора Юрия Луценко. 

"Луценко - это старая команда, мы будем назначать новых людей", - отметил он.

Кроме того, он пообещал перезагрузку минского процесса. 

"Мы будем продолжать нормандский формат и минское направление. Будем идти до конца, чтобы прекратить огонь. Для нас задача номер один - вернуть заложников, военнопленных и моряков. Я сделаю все, чтобы их вернуть домой. Уверен, все ждут этого положительного результата", - сказал он.

 

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